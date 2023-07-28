SNATEK – это все виды отделочных и ремонтных работ в Красноярске. Мы воплощаем в жизнь даже сложные и нестандартные проекты. Работаем по договору с предварительным расчетом стоимости работ. Гарантируем качество на всех этапах ремонта и отделки.Все услуги
Отделка и ремонт коммерческих помещений, офисов, бутиков, квартир, домов, отдельных комнат, балконов.
Архитектурная подсветка офисных зданий, торговых центров, ногоэтажек, частных домов, беседок, деревьев, установка световых фигур
Проектирование и строительство малоэтажных домов из бруса, газобетона, СИП-панелей, пеноблоков, кирпича и других материалов.
Проекты, которые мы выполнили для наших клиентов. Мы предоставляем профессиональные услуги, в которые входят консультация, бесплатная смета, проектирование, поставка материалов и монтаж.
Мы – профессиональная строительно-отделочная бригада из Красноярска. Наша команда состоит из опытных специалистов разных профилей. Оперативно выезжаем на замеры, проводим подготовку объекта к ремонту и помогаем с выбором материалов и работ.
Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту и отделке любых видов помещений - квартир, домов, офисов, коммерческой недвижимости.
Наш коллектив состоит из специалистов с профильным образованием в разных направлениях - дизайнеров интерьера, проектировщиков, отделочников и т.д.
Мы не нуждаемся в рекламе, так как высокое качество нашей работы говорит за себя. Чаще всего к нам обращаются по рекомендациям знакомых и не жалеют!
Большой опыт в сфере ремонта и отделки позволяет нам оказывать услуги на высоком уровне. Наша команда работает слаженно и быстро. Опытные сотрудники специализируются в разных отраслях, поэтому у нас можно заказать любой вид ремонтных и отделочных работ.
На каждом этапе работы в нашей команде присутствует строгий контроль. Подготовительные работы, приобретение материалов, отделочные, ремонтные процессы и послеремонтная очистка помещения тщательно проверяются, что гарантирует отличный результат.
У нас за плечами сотни выполненных проектов, наши сотрудники работают на современном оборудовании и с качественным отделочным материалом, мы уверены в профессионализме каждого члена команды, поэтому даем гарантию на свою работу до трех лет.
В каталоге представлен обширный выбор услуг по отделке и ремонту. Выберите то, что вам необходимо.
Заявку можно оставить онлайн, наш специалист оперативно свяжется с вами для уточнения деталей заказа.
Наши сотрудники бесплатно выезжают на объект для определения фронта работ в удобное для вас время.
Отличная компания! В прошлом году занялись поиском исполнителя для отделочных работ под ключ в новой квартире 100 м2. Вышли на SANTEK по рекомендации и не пожалели! Первичный осмотр произвели на следующий день. На третий день получили полную смету и заключили договор, по итогу работ цена не изменилась! По качеству выполненных работ замечаний нет! Рекомендую всем!
Заказывали ремонт офиса на ул. Маерчака с заменой напольного покрытия, штукатуркой и покраской стен. Бригада справилась на отлично, в сроки уложились. Ремонтом остались довольны. Понравилась оперативность, материалы завезли уже на следующий день. Первая компания из четырех, с которой сразу сложилось взаимопонимание и к чьей работе не осталось вопросов.
Мы обратились за разработкой проекта детской комнаты и его воплощением. Не буду описывать весь процесс, но в результате уже через пару недель мы получили идеальную детскую. Все пожелания были учтены, ребята помогли с выбором материалов. Ребенок в восторге, ну и мы, конечно, тоже. Спасибо!