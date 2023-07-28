info@snatek.ru
660125, Российская Федерация, город Красноярск, улица 9 Мая, дом 6, помещение 7, офис 5-1.

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА В КРАСНОЯРСКЕ

Ремонтные и отделочные работы в квартирах и домах от профессионалов разного профиля. Комплексный и частичный ремонт помещений. Понятный договор.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА

Предлагаем услуги по проектированию и монтажу архитектурной подсветки любой сложности от 1800 руб. / м п при заказе от 50 метров.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЛИНИНГ

Уборка в квартирах и домах, офисных и промышленных помещениях, мытье окон и балконов, химчистка мебели.

Наши услуги

SNATEK – это все виды отделочных и ремонтных работ в Красноярске. Мы воплощаем в жизнь даже сложные и нестандартные проекты. Работаем по договору с предварительным расчетом стоимости работ. Гарантируем качество на всех этапах ремонта и отделки.

Все услуги

Выполненные проекты

Проекты, которые мы выполнили для наших клиентов. Мы предоставляем профессиональные услуги, в которые входят консультация, бесплатная смета, проектирование, поставка материалов и монтаж.

Все проекты
  • Ванные
    Ванные

    Ванные

  • Гостиные
    Гостиные

    Гостиные

  • Спальни
    Спальни

    Спальни

  • Коммерческие
    Коммерческие

    Коммерческие

О нас

Мы – профессиональная строительно-отделочная бригада из Красноярска. Наша команда состоит из опытных специалистов разных профилей. Оперативно выезжаем на замеры, проводим подготовку объекта к ремонту и помогаем с выбором материалов и работ.

  • Комплексные услуги

    Мы предлагаем полный комплекс услуг по ремонту и отделке любых видов помещений - квартир, домов, офисов, коммерческой недвижимости.

  • Работа профессионалов

    Наш коллектив состоит из специалистов с профильным образованием в разных направлениях - дизайнеров интерьера, проектировщиков, отделочников и т.д.

  • Нас советуют

    Мы не нуждаемся в рекламе, так как высокое качество нашей работы говорит за себя. Чаще всего к нам обращаются по рекомендациям знакомых и не жалеют!

Опыт более 10 лет

Большой опыт в сфере ремонта и отделки позволяет нам оказывать услуги на высоком уровне. Наша команда работает слаженно и быстро. Опытные сотрудники специализируются в разных отраслях, поэтому у нас можно заказать любой вид ремонтных и отделочных работ. 

Контроль качества

На каждом этапе работы в нашей команде присутствует строгий контроль. Подготовительные работы, приобретение материалов, отделочные, ремонтные процессы и послеремонтная очистка помещения тщательно проверяются, что гарантирует отличный результат.

Гарантия до 3 лет

У нас за плечами сотни выполненных проектов, наши сотрудники работают на современном оборудовании и с качественным отделочным материалом, мы уверены в профессионализме каждого члена команды, поэтому даем гарантию на свою работу до трех лет. 

Этапы заказа

Выберите услугу

В каталоге представлен обширный выбор услуг по отделке и ремонту. Выберите то, что вам необходимо.

Оставьте заявку на сайте

Заявку можно оставить онлайн, наш специалист оперативно свяжется с вами для уточнения деталей заказа.

Закажите выезд мастера

Наши сотрудники бесплатно выезжают на объект для определения фронта работ в удобное для вас время.

О нас пишут

Инна Васильева
Красноярск

Отличная компания! В прошлом году занялись поиском исполнителя для отделочных работ под ключ в новой квартире 100 м2. Вышли на SANTEK по рекомендации и не пожалели! Первичный осмотр произвели на следующий день. На третий день получили полную смету и заключили договор, по итогу работ цена не изменилась! По качеству выполненных работ замечаний нет! Рекомендую всем!

Иван Сыроватский
Красноярск

Заказывали ремонт офиса на ул. Маерчака с заменой напольного покрытия, штукатуркой и покраской стен. Бригада справилась на отлично, в сроки уложились. Ремонтом остались довольны. Понравилась оперативность, материалы завезли уже на следующий день. Первая компания из четырех, с которой сразу сложилось взаимопонимание и к чьей работе не осталось вопросов.

Семья Гончаровых
Зыково

Мы обратились за разработкой проекта детской комнаты и его воплощением. Не буду описывать весь процесс, но в результате уже через пару недель мы получили идеальную детскую. Все пожелания были учтены, ребята помогли с выбором материалов. Ребенок в восторге, ну и мы, конечно, тоже. Спасибо!

+7923 303 3000

Звоните

660125, Российская Федерация, город Красноярск, улица 9 Мая, дом 6, помещение 7, офис 5-1.

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