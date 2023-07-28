Инна Васильева

Красноярск

Отличная компания! В прошлом году занялись поиском исполнителя для отделочных работ под ключ в новой квартире 100 м2. Вышли на SANTEK по рекомендации и не пожалели! Первичный осмотр произвели на следующий день. На третий день получили полную смету и заключили договор, по итогу работ цена не изменилась! По качеству выполненных работ замечаний нет! Рекомендую всем!